Вконтакте и Yandex остались в топ-5 рейтинга посещаемости в Украине

По данным исследования компании Factum Group Ukraine, запрещенные в Украине российские ресурсы ВКонтакте и Yandex вошли в топ-5 рейтинга посещаемости сайтов украинскими пользователями в июне 2017 года, сообщает пресс-служба Интернет-ассоциации.

Согласно исследованию, рейтинг посещаемости возглавили: Google, Youtube, Facebook, ВКонтакте и Yandex.

В топ-10 рейтинга посещаемости сайтов, помимо ВКонтакте и Yandex, также вошли российские Одноклассники (6-е место) и Mail.ru (9-е место).

Напомним, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Как сообщалось, по состоянию на июнь посещаемость российской социальной сети "ВКонтакте" в Украине составляет 3,8 млн не уникальных визитов с десктопов в день. До введения санкций этот показатель составлял 9,8 млн.

Источник: korrespondent.net