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08. 07. 2017

В Гамбурге в ходе беспорядков пострадали почти 200 полицейских

В Гамбурге встречи лидеров стран G20 проходят на фоне столкновений полиции с левыми экстремистами из так называемого "Черного блока", пишет Deutsche Welle.

По последним данным, в ходе столкновений с экстремистами ранения получили 197 сотрудников полиции. Сведений о количестве пострадавших среди агрессивно настроенных протестующих и мирных граждан нет.

 
Полиция сообщала о нападениях экстремистов, вооруженных металлическими предметами и стреляющих в полицейских из рогаток на улице Шультерблатт в районе Штерншанце. Один из полицейских получил перелом голени.
 
В ходе беспорядков задержаны в общей сложности 102 человека. 
 
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила насильственные протесты во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.
 
Напомним, ранее полиция Гамбурга предупредила в Facebook о начале активных действий против нарушителей порядка среди протестующих в Гамбурге.
 
 

Источник: korrespondent.net
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