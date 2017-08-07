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08. 07. 2017

Китай поможет с ремонтом трассы Одесса-Херсон

 
Государственное агентство автомобильных дорог Украины и китайская компания CRBC подписали меморандум о сотрудничестве при реконструкции дороги М-14/Е-58 Одесса-Николаев-Херсон, говорится в сообщении Укравтодора.
 
Сообщается, что проект реконструкции дороги предусматривает расширение трассы до 4 полос и создание объезда Николаева. Общая протяженность дороги составит около 200 км.
 
"Реконструированная дорога М-14/Е-58 свяжет крупнейшие порты Украины - Одессу, Николаев, Херсон, на долю которых приходится до 80% всех грузов страны...По предварительным расчетам, строительство этой дороги может стимулировать рост ВВП Украины на 1,5-2%", - отметил руководитель Укравтодора Славомир Новак.
 
 
Меморандум о сотрудничестве предусматривает подготовку технико-экономического обоснования и создания проектных решений по реконструкции дороги М-14/Е-58.
 
После завершения этого этапа возможно подписание соглашения о предоставлении кредита для реализации этого проекта одним из государственных банков КНР и привлечения для выполнения работ ведущих компаний мира.
 
Напомним, с 2019 года Укравтодор займется только капитальным ремонтом дорог в стране.
 
Ранее Украина и Китай договорились о строительстве моста у Кременчуга и реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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