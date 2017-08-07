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08. 07. 2017

Меркель, Макрон и Путин за прекращение огня в АТО

Лидеры Германии, Франции и России согласились с важностью прекращения огня на востоке Украины, согласованной в рамках Минских соглашений.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства по результатам переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Франции Эммануэля Макрона и РФ Владимира Путина, передает Reuters.

В то же время, пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе рабочего завтрака Путина, Меркель и Макрона "обсуждалась ситуация в Украине и пути ее урегулирования".
 
 
 
 
С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
 
Напомним, что президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 как потрясающую.
 
 

Источник: korrespondent.net
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