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08. 07. 2017

Трамп назвал встречу с Путиным потрясающей

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным как потрясающую.

Об этом он заявил в субботу в Гамбурге во время встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает The Guardian.

Как известно, сама встреча длилась более 2 часов.

Во время нее была достигнута договоренность о перемирии на юго-западе Сирии. Кроме того, Путин и Трамп обсудили Украину. Также поднимались вопросы вмешательства России в выборы в США.

Как отметил после встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон между двумя лидерами наблюдалась "очевидная положительная химия".

В Гамбурге установили статую Трампа в виде плачущего младенца
 

Источник: korrespondent.net
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