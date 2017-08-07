В Мукачево по магазину стреляли из гранатомета

Полиция начала уголовное производство по факту повреждения витрины в одном из магазинов Мукачево, по которой стреляли из гранатомета.

8 июля в 3:20 в полицию Мукачево поступило сообщение от работника частной фирмы, который сообщил о том, что слышал два выстрела.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение местного магазина на улице Томаша Масарика.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва. Напомним, ранее Мукачевский городской совет на очередной сессии решил присвоить ответвлению улицы Трудовой название "тупик Москаля Геннадия".

Источник: korrespondent.net