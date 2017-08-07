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08. 07. 2017

В Чернобыле могут построить солнечную станцию

Украина ведет переговоры с одной из крупнейших компаний Франции Engie SA о постройке огромной солнечной электростанции, стоимостью 1,25 миллиарда долларов в зоне отчуждения, сообщает Bloomberg.

Французская компания изучает предварительное экономико-техническое обоснование проекта.

"Французский опыт в ядерной энергетике - это одна из причин, почему мы хотели бы работать именно с французской компанией", - сказал министр экологии Украины Остап Семерак.

Он добавил, что французская компания обратилась к украинскому правительству после того, как оно объявило о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.

В Engie SA подтвердили, что компания ведет переговоры с Украиной, но отказались рассказывать о размере проекта. По словам Семерака, сейчас около 60 компаний интересуются реализацией проектов в зоне отчуждения.

Издание отмечает, что сегодня в Украине самые высокие тарифы на экологически чистую электроэнергию. Киловатт-час стоит 15 евроцентов, в то время как в большинстве стран на континенте цена не превышает 8,6 евроцентов.

"Это хорошее вознаграждение, но, возможно, не столь хорошее, если принять во внимание все риски в стране. У Украины есть хорошее солнечное излучение, но также слишком низкое доверие инвесторов и чрезмерная стоимость проектов", - прокомментировал потенциальную сделку аналитик BNEF Пьетро Радоя.

Напомним, в китайской провинции Шаньси начала работать солнечная электростанция в форме панды.

 

Источник: korrespondent.net
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