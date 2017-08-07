Трамп признался в усложнении жизни своей дочери

Президент США Дональд Трамп гордится своей дочерью Иванкой, однако осознает, что усложнил ей жизнь, передает Associated Press.

Об этом он заявил в Гамбурге на саммите G20, презентуя новый предпринимательский фонд для женщин, который помогала открыть Иванка.

«Если бы она не была моей дочерью, ее жизнь была бы гораздо легче. Это, наверное, единственный омрачающий ее существование факт», — пошутил Трамп.

Иванка Трамп — предприниматель, фотомодель и писатель, одна из трех детей от брака Дональда Трампа с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. В настоящее время Иванка и ее муж Джаред Кушнер занимают должности помощников главы государства. Дочь Трампа повлияла на ракетный удар в Сирии - СМИ

Источник: korrespondent.net