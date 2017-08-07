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08. 07. 2017

МИД Польши: Киев и Варшаву пытаются поссорить

 
Обвинения в адрес польских властей в попытках блокирования евроинтеграции Украины являются элементом гибридной войны, ведущейся против Польши, заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий во время встречи с председателем Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием, сообщает польское внешнеполитическое ведомство.
 
"Фактически безосновательные обвинения против польской власти о якобы блокировки процесса европейской и евроатлантической интеграции Украины с одной стороны, а с другой – мало внимания к делам чествования, эксгумаций и других исторических вопросов, является важным элементом гибридной войны, которая ведется против нашего государства", - заявил Цихоцкий.
 
 
По его словам, это объясняется ростом влияния Варшавы на международной арене.
 
"Факт участия в кампаниях, управляемых извне, в Украине и Польше, должен вызвать рефлексию в соответствующих институтах", - отметил заместитель главы МИД Польши.
 
Ранее глава ведомства Витольд Ващиковиський заявил, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.
 
В связи с заявлением Ващиковского МИД Украины пригласило для разговора посла Польши Яна Пекло.
 
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Источник: korrespondent.net
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