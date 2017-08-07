Суд в США отказался ограничить миграционный указ Трампа

Апелляционный суд в США отказался снова ограничить действие новых правил о въезде в США для граждан шести стран. Тем самым суд отклонил просьбу гавайских властей, которые стали первыми, кто обжаловал соответствующий указ президента в его нынешней редакции.

В июне этого года Верховный суд США разрешил Трампу частично запретить въезд гражданам шести мусульманских стран (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) до тех пор, пока суд не рассмотрит жалобу на решения нижестоящих инстанций, заблокировавших указ президента на неопределенный срок.

После этого представляющие штат адвокаты обратились в федеральный суд в Гонолулу, который на этой неделе отказал в пересмотре решения. Девятый окружной апелляционный суд США также отказался от собственной интерпретации решения Верховного суда.

Судьи апелляционного суда пояснили, что гавайский суд имеет право заблокировать это решение только если увидит, что оно нарушает права конкретного человека. Комментариев от министерства юстиции США и генерального прокурора штата Гавайи пока не поступало.

Напомним, 26 июня Верховный суд США частично отменил блокировку указов Трампа о запрете въезда в страну гражданам из шести преимущественно мусульманских стран.

Ранее, в середине июня, второй по счету апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ Трампа, временно приостанавливающий въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США.

Источник: korrespondent.net