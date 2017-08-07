Охранник одного из главарей ДНР осужден на пять лет

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Горловка, охранявшего одного из главарей самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в субботу, 8 июля.

Согласно сообщению, мужчину признали виновным в содействии деятельности террористической организации. В СБУ рассказали, что злоумышленник добровольно вступил в ДНР в июне 2014 года.

"Он охранял одного из главарей террористов, участвовал в вооруженном сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Украины", – отметили в СБУ.

Сепаратист был задержан в марте 2017 года на линии разграничения в Ясиноватском районе.

Недавно Северодонецкий городской суд приговорил к трем годам лишения свободы украинца, который участвовал в незаконном вооруженном формировании (НВФ) "Народное ополчение Луганщины".

Источник: korrespondent.net