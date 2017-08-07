Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2017, суббота, 17:31
+20°C
Завтра +19°C
+20°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
08. 07. 2017

Президентом Монголии стал оппозиционер и дзюдоист

Во втором туре выборов президента Монголии победил представитель оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. Он опередил своего соперника из правящей Народной партии почти на 10% голосов.

Утром в субботу Генеральный избирательный комитет опубликовал результаты выборов после подсчета 99% голосов. Демократ Халтмаагийн Баттулга набрал 50,6% голосов (это около 610 тысяч человек), его противник, спикер парламента и член Народной партии Миеэгомбын Энхболд набрал 41,2%.

"Монголия победила, - заявил новоизбранный президент. - Я сейчас же начну работать над разрешением экономических трудностей и освобожу граждан Монголии от долгов, как и обещал".

Во время кампании кандидат-демократ обещал разобраться с государственным долгом Монголии, а также с долгами рядовых граждан.

Это первый случай в истории страны, когда на президентских выборах проходил второй тур.

Халтмаагийн Баттулга в молодости занимался борьбой дзюдо и самбо, входил в монгольскую сборную. Он давно занимается политикой: он избирался депутатом, занимал пост министра транспорта, затем - министра промышленности Монголии.

Кроме того, у избранного президента обширные бизнес-интересы: среди них и гостиница, и развлекательный парк, посвященный Чингисхану.

Ранее сообщалось, что премьером Сербии впервые станет лесбиянка.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.