Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2017, суббота, 19:01
+21°C
Завтра +20°C
+21°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
08. 07. 2017

В G20 не могут согласовать вопрос климата в общем заявлении

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита, за исключением раздела по климату. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

"Результат хороший. У нас есть коммюнике. Остался один вопрос, по климату, но я надеюсь, мы найдем компромисс. У нас заявление G20, а не G19", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы в тексте было упоминание об ископаемых видах топлива.

На саммите G7 в июне также возникла проблема из-за того, что между Трампом и другими лидерами есть разногласия касательно изменений климата.

Напомним, решение Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения вызвало волну всеобщего осуждения и спровоцировало многочисленные марши протеста.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.