В G20 не могут согласовать вопрос климата в общем заявлении

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита, за исключением раздела по климату. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

"Результат хороший. У нас есть коммюнике. Остался один вопрос, по климату, но я надеюсь, мы найдем компромисс. У нас заявление G20, а не G19", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы в тексте было упоминание об ископаемых видах топлива.

На саммите G7 в июне также возникла проблема из-за того, что между Трампом и другими лидерами есть разногласия касательно изменений климата.

Напомним, решение Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения вызвало волну всеобщего осуждения и спровоцировало многочисленные марши протеста.

Источник: korrespondent.net