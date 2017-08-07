ИГИЛ взяло ответственность за теракт на Синае

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты на военных контрольно-пропускных пунктах на Синае (Египет).

"Группа Исламского государства взяла на себя ответственность за нападение на отдаленный форпост египетской армии на Синайском полуострове посредством заминированного автомобиля и тяжелого пулеметного огня", – сообщает АР.

По данным агентства, "Исламское государство" сделал онлайн-заявление, в котором заявило, что нападение было осуществлено из-за того, что египетская армия готовила нападение на позиции ИГИЛ на Синае.

Напомним, не менее 26 египетских военнослужащих погибли при взрыве 7 июля на блокпосту в районе Эль-Баррас города Рафах заминированных автомобилей, которыми управляли смертники.

Источник: korrespondent.net