Берлин предостерег США от торговой войны с Евросоюзом

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль предостерег Вашингтон от введения торговых барьеров для европейских товаров. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в субботу, 8 июля.

"Если США действительно объявят импорт товаров из Германии и Европы угрожающим их нацбезопасности, чтобы тем самым обойти международный запрет на штрафные пошлины, Европа не будет бездействовать. Мы будем защищаться", – рассказал глава немецкого МИД.

Габриэль подчеркнул, что в конечном итоге в подобных конфликтах "все оказываются в проигрыше". Он выразил надежду, что ему удастся убедить в этом Соединенные Штаты.

Ранее Габриэль раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа и заявил, что Соединенные Штаты утратили статус ведущей державы западного мира.

Источник: korrespondent.net