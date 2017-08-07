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08. 07. 2017

Путин: Киев торгует русофобией

У Украины остался лишь один товар, которым она торгует – это русофобия и тема разделения с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге в субботу, 8 июля.

"У них остался только один товар, которым они успешно торгуют – это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств", – сказал он.

По его словам, "кому-то это нравится на Западе", кто-то считает, что нельзя допустить сближения "на какой-либо почве России и Украины".

"Поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром. Но, я думаю, что это когда-нибудь закончится, мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы такая ситуация закончилась как можно быстрее", – добавил Путин.

Ранее лидеры Германии, Франции и России согласились с важностью прекращения огня на востоке Украины, согласованной в рамках Минских соглашений.

Источник: korrespondent.net
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