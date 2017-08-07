Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2017, суббота, 20:34
+21°C
Завтра +20°C
+21°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
08. 07. 2017

Теракт в Манчестере: задержан еще один подозреваемый

По делу о теракте в Манчестере задержан 19-летний молодой человек, сообщает полиция графства Большой Манчестер. "19-летний мужчина был задержан в пятницу, 7 июля, в аэропорту имени Джона Леннона в Ливерпуле", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

В связи с задержанием в одном из домов на улице Тэлуолл в манчестерском районе Фаллоуфилд проходит обыск.

Как уточнили в полиции, число подозреваемых, которые в настоящее время находятся под стражей по делу о теракте в Манчестере, достигло 23 человек.

Еще 22 человека, задержанные ранее в рамках расследования, были отпущены без предъявления обвинений.

Напомним, теракт в Манчестере произошел 22 мая на концерте певицы Арианы Гранде. В результате взрыва в фойе концертного зала "Манчестер-Арена" погибли 22 человека, более 100 получили ранения.

По данным полиции, бомба была приведена в действие 22-летним жителем Манчестера Салманом Абеди. Предполагаемый смертник родился в Манчестере, а его семья была родом из Ливии.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.