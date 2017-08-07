Теракт в Манчестере: задержан еще один подозреваемый

По делу о теракте в Манчестере задержан 19-летний молодой человек, сообщает полиция графства Большой Манчестер. "19-летний мужчина был задержан в пятницу, 7 июля, в аэропорту имени Джона Леннона в Ливерпуле", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

В связи с задержанием в одном из домов на улице Тэлуолл в манчестерском районе Фаллоуфилд проходит обыск.

Как уточнили в полиции, число подозреваемых, которые в настоящее время находятся под стражей по делу о теракте в Манчестере, достигло 23 человек.

Еще 22 человека, задержанные ранее в рамках расследования, были отпущены без предъявления обвинений.

Напомним, теракт в Манчестере произошел 22 мая на концерте певицы Арианы Гранде. В результате взрыва в фойе концертного зала "Манчестер-Арена" погибли 22 человека, более 100 получили ранения.

По данным полиции, бомба была приведена в действие 22-летним жителем Манчестера Салманом Абеди. Предполагаемый смертник родился в Манчестере, а его семья была родом из Ливии.

Источник: korrespondent.net