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08. 07. 2017

Меркель: Участники G20 достигли единства

Лидерам G20 удалось достичь единства по вопросу торговли на саммите в Гамбурге. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя итоги саммита.

Она отметила, что в целом, странам Большой двадцатки удалось достичь результатов по всем вопросам, которые обсуждались в ходе саммита.

Что касается свободной торговли, то лидеры G20 согласились сохранить открытость рынков и подчеркнули важность борьбы с протекционизмом и несправедливыми торговыми методами, при этом отметив необходимость развития торговли на основе международных правил.

Они признали, что развитие должно быть инклюзивным, и благами глобализации должны пользоваться все.

В коммюнике также говорится о том, что международная финансовая архитектура после кризиса значительно улучшилась, но надо продолжать работу по укреплению этой тенденции.

Ранее сообщалось о разногласиях между США и другими странами относительно раздела об изменениях климата в общем заявлении саммита. 

Источник: korrespondent.net
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