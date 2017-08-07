Россия не вмешивалась в выборы в США и Германии – Путин

Россия никогда не пыталась повлиять на ход выборов США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20 в субботу, 8 июля. По его словам, реальных доказательств такого вмешательства нет.

Путин также сообщил, что на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом они договорились, что неопределенности в сферах безопасности киберпространства быть не должно, и приняли решение о создании рабочей группы. Президент РФ также выразил надежду на улучшение отношений с США и отметил, что определенные предпосылки для этого созданы.

На вопрос, хочет ли Россия вмешаться в выборы в ФРГ, Путин ответил: "Какие-то провокационные вопросы. Мы в США не вмешивались, зачем здесь. У нас добрые отношения с ФРГ". При этом он подчеркнул, что ФРГ является крупнейшим российским партнером в Европе.

Отвечая на вопросы о ситуации в Сирии, Путин заявил о "прорыве", которого, по его словам, удалось добиться усилиями США и РФ.

"Мне кажется, что она стала более прагматичной в целом. Вроде и не поменялась, но есть понимание, что, объединяя усилия, мы можем много добиться", - указал он.

Кроме того Путин отметил роль Вашингтона и Москвы в заключении перемирия на юго-западе Сирии. По его словам, создание зон деэскалации в этом регионе является огромным шагом на пути к урегулированию конфликта также, как и прекращение активных боевых действий. Что касается политического будущего Сирии, Путин подчеркнул, что судьбу Башара Ассада должен определять сирийский народ.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупредило об опасности кибератак со стороны российских хакеров перед выборами в бундестаг в сентябре.

Источник: korrespondent.net