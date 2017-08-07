Эрдоган: Санкции против Катара несправедливы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает "несправедливыми и неуместными" ограничительные меры, введенные в отношении Катара рядом арабских стран. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге в субботу, 8 июля.

Эрдоган также призвал с уважением относиться к суверенитету Катара в связи с кризисом, возникшим вокруг этой страны.

"Уважать суверенитет Катара так же важно, как и суверенитет любого другого государства. Выиграть в противостоянии братьев никто не может", – заявил Эрдоган.

По его словам, обвинения в адрес Катара и введенные против него санкции со стороны других арабских стран не имеют оснований. Турецкий лидер отметил, что безопасность и стабильность в дружественных странах Персидского залива имеют такое же важное значение для Турции, как и ее собственная безопасность.

"Все страны региона, в том числе Саудовская Аравия, должны предпринять меры для того, чтобы урегулировать кризис. Призываем не поддаваться на провокации", – добавил Эрдоган.

Напомним, крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств.

Источник: korrespondent.net