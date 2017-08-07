Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2017, суббота, 22:04
+21°C
Завтра +20°C
+21°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
08. 07. 2017

Польша хочет отгородиться от Украины забором

Польша планирует построить забор на границе с Украиной и Беларусью протяженностью 729 км в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Польши Эва Лех.

"Насколько известно об АЧС, у зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор", – отметила Лех.

Соответствующие рекомендации со стороны экономического комитета рассматривают в Совете министров Польши.

По предварительной информации, ориентировочная стоимость строительства такого забора может составить 100 млн злотых (27 млн долл.).

Напомним, в Госпотребслужбе Украины прогнозируют 200 вспышек чумы свиней в этом году.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.