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08. 07. 2017

При обрушении дома в Неаполе погибли восемь человек

В результате обрушения жилого дома возле итальянского Неаполя погибли 8 человек. Как сообщает агентство AP, пожарные и полиция в субботу достали восьмое тело из-под обломков пятиэтажного жилого дома.

Отмети, спасатели более суток пытались достать тела жертв из-под завалов, на месте работали 80 человек. Официальная причина обрушения пока не называется, однако местные власти заявляют, что это может быть связано с ремонтными работами в здании, которое находится вдоль железнодорожной линии Неаполь-Салерно в городе Торре-Аннунциата. Правоохранители продолжают расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что под завалами обрушившегося в пригороде Неаполя – Торре-Аннунциата – дома могут находиться две семьи.

Источник: korrespondent.net
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