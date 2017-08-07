СБУ потратила на переговоры в Минске полмиллиона

Расходы Службы безопасности Украины на работу трехсторонней контактной группы в Минске в 2016 году, а также за 5 месяцев текущего года составили около 500 тысяч гривен. Об этом каналу 112 Украина сообщили в пресс-службе ведомства.

В спецслужбе уточнили, что руководство Антитеррористического центра принимает участие в заседаниях рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в качестве экспертов по приглашению МИД и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"Расходы на командировки сотрудников СБУ в рамках деятельности указанной группы за 2016 год составили 331 тысяч 770,2 гривен, а за 5 месяцев текущего года – 162 тысяч 788,08 гривен", – говорится в официальном ответе.

Отметим, трехсторонняя контактная группа состоит из четырех подгрупп, в ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ. Кроме того, в переговорах принимают участие представители самопровозглашенных ЛДНР. Как правило, заседания проходят раз в две недели по средам.

Недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не считает целесообразным изменение Минского и Нормандского форматов переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: korrespondent.net