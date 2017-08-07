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08. 07. 2017

Во Франции безработный выиграл в лотерею миллион евро

Безработный житель французского департамента Гар выиграл в лотерею более миллиона евро, сообщает издание Ouest France.

Мужчина в возрасте около 40 лет сделал ставку всего в пять евро в лотерею My Million в табачном ларьке и был уверен, что выигрыш составил всего четыре евро. О том, что на самом деле ему выпала такая крупная сумма, счастливчику сообщил продавец.

"Это я сказал ему, когда он подошел спросить, почему рядом с его именем написано "джекпот", – пояснил владелец киоска Стефан Лорка.

Он добавил, что лично сопроводил победителя в Париж, где после всех необходимых проверок, на которые ушла неделя, мужчине вручили чек. Как зовут счастливчика и на что он потратит выигрыш, не сообщается.

Ранее сообщалось, что пассажир загоревшегося в Дубае самолета выиграл миллион в лотерею.

Источник: korrespondent.net
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