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08. 07. 2017

На шахте в Донецкой области погиб горняк

 
Один человек погиб и один пострадал в ходе работ на шахте "Россия" ГП "Селидовуголь" города Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
 
"Произошел групповой несчастный случай. Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии", – написал он.
 
Волынец также отметил, что на откатном штреке осуществлялись работы по перекреплению горных выработок. "Паспорта на такие работы не было, что есть нарушение производственного процесса", – подчеркнул он.


Взрыв на шахте Новодонецкая: есть пострадавшие
 
Напомним, 4 июля произошел пожар в вентиляционном штреке шахты "Центральная" ГП "Торецкуголь", расположенной в Торецке.

Источник: korrespondent.net
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