На шахте в Донецкой области погиб горняк

Один человек погиб и один пострадал в ходе работ на шахте "Россия" ГП "Селидовуголь" города Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Произошел групповой несчастный случай. Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии", – написал он.

Волынец также отметил, что на откатном штреке осуществлялись работы по перекреплению горных выработок. "Паспорта на такие работы не было, что есть нарушение производственного процесса", – подчеркнул он.





Взрыв на шахте Новодонецкая: есть пострадавшие

Напомним, 4 июля произошел пожар в вентиляционном штреке шахты "Центральная" ГП "Торецкуголь", расположенной в Торецке.

Источник: korrespondent.net