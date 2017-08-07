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08. 07. 2017

Автобус с туристами сорвался в обрыв в Тернопольской области

 
В Тернопольской области вечером 8 июля автобус туристами, который ехал из Коломыи в Одесскую область, сорвался в обрыв. В результате ДТП один человек погиб, сообщает телеканал НТК.
 
По словам пассажиров, автобус снесло с дороги. В салоне находилось 45 человек, в том числе дети.
 
"Нас ехало 45 человек на море, сильный ливень, автобус понесло и пару раз перекатили в обрыв", – рассказала одна из пасскажирок.
 
На месте работают медики. Есть много травмированных. Погибла 25-летняя девушка. В больницу госпитализировали минимум пять человек.


В Харькове после ДТП авто влетело в выход из метро
 
Напомним, ранее в ДТП под Киевом погиб депутат облсовета.

Источник: korrespondent.net
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