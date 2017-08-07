Автобус с туристами сорвался в обрыв в Тернопольской области

В Тернопольской области вечером 8 июля автобус туристами, который ехал из Коломыи в Одесскую область, сорвался в обрыв. В результате ДТП один человек погиб, сообщает телеканал НТК.

По словам пассажиров, автобус снесло с дороги. В салоне находилось 45 человек, в том числе дети.

"Нас ехало 45 человек на море, сильный ливень, автобус понесло и пару раз перекатили в обрыв", – рассказала одна из пасскажирок.







В Харькове после ДТП авто влетело в выход из метро На месте работают медики. Есть много травмированных. Погибла 25-летняя девушка. В больницу госпитализировали минимум пять человек.

Напомним, ранее в ДТП под Киевом погиб депутат облсовета.

Источник: korrespondent.net