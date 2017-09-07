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09. 07. 2017

Прогресс по Донбассу идет медленно – Меркель

 
Прогресс в деле урегулирования ситуации в Украине идет медленно, есть стагнация и шаги назад. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге по завершению саммита G20 в Гамбурге, передает РИА Новости.
 
"Мы установили, что прогресс идет очень медленно, есть частичная стагнация и иногда – шаги назад", – сказала Меркель.
 
Напомним, ранее лидеры Германии, Франции и России Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин согласились с важностью прекращения огня на востоке Украины, согласованной в рамках Минских соглашений.

Трамп и Путин создадут канал связи по Украине
 
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, политики согласились с необходимостью проведения очередного телефонного разговора в "нормандском" формате.

Источник: korrespondent.net
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