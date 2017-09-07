Прогресс по Донбассу идет медленно – Меркель

Прогресс в деле урегулирования ситуации в Украине идет медленно, есть стагнация и шаги назад. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге по завершению саммита G20 в Гамбурге, передает РИА Новости.

"Мы установили, что прогресс идет очень медленно, есть частичная стагнация и иногда – шаги назад", – сказала Меркель.

Напомним, ранее лидеры Германии, Франции и России Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин согласились с важностью прекращения огня на востоке Украины, согласованной в рамках Минских соглашений.



Трамп и Путин создадут канал связи по Украине

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, политики согласились с необходимостью проведения очередного телефонного разговора в "нормандском" формате.

Источник: korrespondent.net