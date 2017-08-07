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08. 07. 2017

Экс-президента Польши Леха Валенсу госпитализировали

 
Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован в Гданьскую университетскую клинику. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии в окружении сотрудников медицинского учреждения.
 
Wyborcza сообщает, что Валенса был госпитализирован в отделение кардиохирургии. Отмечается, что угрозы его жизни нет, но врачи решили, что он должен оставаться в больнице.
 
10 июля Валенса планировал принять участие в общественной акции в Варшаве в поддержку свободы слова, однако теперь ему придется ее пропустить.
 
Валенса поклялся, что никогда не сотрудничал со спецслужбами
 
Напомним, в январе сын Леха Валенсы Пшемыслав обнаружен мертвым в своей квартире в Гданьске.

Источник: korrespondent.net
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