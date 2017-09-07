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09. 07. 2017

Генсек ООН посетит Украину 9 июля

 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье, 9 июля, посетит Украину с визитом по приглашению президента Петра Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.
 
Стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного вовлечения инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнение решений Генассамблеи ООН по Крыму.
 
Кроме Порошенко, генсек ООН также проведет встречи с другими высшими должностными лицами страны, в частности, с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
 
В представительстве ООН в Украине отметили, что генсек прибудет в Киев из немецкого Гамбурга, после участия в двухдневном саммите G20.

Порошенко обсудил с новым генсеком ООН Донбасс и Крым
 
Ранее сообщалось, что заместителем генсека ООН стал российский дипломат.

Источник: korrespondent.net
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