Генсек ООН посетит Украину 9 июля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье, 9 июля, посетит Украину с визитом по приглашению президента Петра Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного вовлечения инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнение решений Генассамблеи ООН по Крыму.

Кроме Порошенко, генсек ООН также проведет встречи с другими высшими должностными лицами страны, в частности, с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В представительстве ООН в Украине отметили, что генсек прибудет в Киев из немецкого Гамбурга, после участия в двухдневном саммите G20.



Порошенко обсудил с новым генсеком ООН Донбасс и Крым

Ранее сообщалось, что заместителем генсека ООН стал российский дипломат.

Источник: korrespondent.net