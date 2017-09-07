Российского хакера приговорили к девяти годам тюрьмы в США

Российский хакер Александр Твердохлебов приговорен судом Восточного округа штата Вирджиния к 9 годам тюремного заключения за взлом полумиллиона компьютеров и кражу денег с 40 тысяч кредитных карт, сообщает Washington Post.

Обладающий двойным гражданством Твердохлебов был арестован в феврале, и в марте был признан виновным.





Хакеры взломали 90 аккаунтов в британском парламенте Хакер согласился отдать правительству США свои биткойн-фонды, оцененные в 4,5 миллиона долларов. Кроме того, у него наши 272 тысячи долларов наличными в нескольких депозитных ячейках.

Как сообщал Корреспондент.net , украинского хакера Вадима Ермоловича в США приговорили к 2,5 годам тюрьмы и уплате более трех миллионов долларов за участие в схеме торговли похищенными и еще не опубликованным пресс-релизами с финансовыми данными.

Источник: korrespondent.net