Российского хакера приговорили к девяти годам тюрьмы в США

Российский хакер Александр Твердохлебов приговорен судом Восточного округа штата Вирджиния к 9 годам тюремного заключения за взлом полумиллиона компьютеров и кражу денег с 40 тысяч кредитных карт, сообщает Washington Post.
Обладающий двойным гражданством Твердохлебов был арестован в феврале, и в марте был признан виновным.
Как сообщал Корреспондент.net, украинского хакера Вадима Ермоловича в США приговорили к 2,5 годам тюрьмы и уплате более трех миллионов долларов за участие в схеме торговли похищенными и еще не опубликованным пресс-релизами с финансовыми данными.
Источник: korrespondent.net