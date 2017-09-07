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09. 07. 2017

Российского хакера приговорили к девяти годам тюрьмы в США

 
Российский хакер Александр Твердохлебов приговорен судом Восточного округа штата Вирджиния к 9 годам тюремного заключения за взлом полумиллиона компьютеров и кражу денег с 40 тысяч кредитных карт, сообщает Washington Post.
 
Обладающий двойным гражданством Твердохлебов был арестован в феврале, и в марте был признан виновным. 
 
Хакер согласился отдать правительству США свои биткойн-фонды, оцененные в 4,5 миллиона долларов. Кроме того, у него наши 272 тысячи долларов наличными в нескольких депозитных ячейках.

Хакеры взломали 90 аккаунтов в британском парламенте
 
Как сообщал Корреспондент.net, украинского хакера Вадима Ермоловича в США приговорили к 2,5 годам тюрьмы и уплате более трех миллионов долларов за участие в схеме торговли похищенными и еще не опубликованным пресс-релизами с финансовыми данными. 

Источник: korrespondent.net
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