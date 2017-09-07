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09. 07. 2017

Лукашенко призвал состоятельных белорусов возрождать свои родные места

 
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал состоятельных белорусов возрождать свою малую родину и родные места, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
 
"Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый", – сказал Лукашенко, выступая на республиканском празднике Купалье.
 
Президент Беларуси выразил уверенность в том, что "если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей".
 
Кроме того, Лукашенко также отметил, что, возможно, некоторым порой хочется куда-то уехать, где-то побывать.
 
"Но я объехал весь мир за годы своего президентства, был в прекрасных местах. И я вам искренне, от души говорю: красивее вот этих мест, где твои корни и истоки, нет нигде. Я этого не встречал", – заключил президент Беларуси.
 
Лукашенко отложил сборы с "тунеядцев" после протестов
 
Напомним, ранее Лукашенко приказал чиновникам трудоустроить их родственников.

Источник: korrespondent.net
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