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09. 07. 2017

США воодушевлены созданием зон деэскалации в Сирии

 
Помощник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в Белом доме воодушевлены достигнутым на саммите G20 прогрессом при выработке договоренности о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, передает РИА Новости.
 
В Вашингтоне рассчитывают, что создаваемая в регионе зона деэскалации со временем позволит урегулировать конфликт на всей территории Сирии.
 
"Такие зоны являются приоритетом для США, и мы воодушевлены прогрессом, достигнутым при выработке нынешнего соглашения", – сказал советник Дональда Трампа.
 
Макмастер добавил, что президент США обсудил это соглашение с лидерами Турции, Германии и Великобритании.

В Астане провалились переговоры по зонам деэскалации в Сирии
 
Напомним, соглашение о перемирии на юго-западе Сирии, заключенное Россией, США и Иорданией, вступает в силу 9 июля в 12:00 по времени Дамаска. В первое время безопасность вокруг зоны деэскалации будет обеспечивать российская военная полиция в координации с американцами и иорданцами. Промежуточная цель перемирия – "заморозить" конфликт.

Источник: korrespondent.net
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