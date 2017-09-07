США воодушевлены созданием зон деэскалации в Сирии

Помощник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в Белом доме воодушевлены достигнутым на саммите G20 прогрессом при выработке договоренности о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, передает РИА Новости.

В Вашингтоне рассчитывают, что создаваемая в регионе зона деэскалации со временем позволит урегулировать конфликт на всей территории Сирии.

"Такие зоны являются приоритетом для США, и мы воодушевлены прогрессом, достигнутым при выработке нынешнего соглашения", – сказал советник Дональда Трампа.

Макмастер добавил, что президент США обсудил это соглашение с лидерами Турции, Германии и Великобритании.



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Напомним, соглашение о перемирии на юго-западе Сирии, заключенное Россией, США и Иорданией, вступает в силу 9 июля в 12:00 по времени Дамаска. В первое время безопасность вокруг зоны деэскалации будет обеспечивать российская военная полиция в координации с американцами и иорданцами. Промежуточная цель перемирия – "заморозить" конфликт.

Источник: korrespondent.net