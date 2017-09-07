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09. 07. 2017

Россия передала ООН данные о ракетном запуске КНДР

Россия распространила в Совете Безопасности ООН сообщение Министерства обороны о том, что, по данным наблюдения российской стороны, запущенная КНДР 4 июля баллистическая ракета может быть классифицирована как ракета средней дальности, а не межконтинентальная, как утверждают Пхеньян и Вашингтон. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в штаб-квартире Всемирной организации.

По его словам, российская сторона представила членам СБ ООН полученные Минобороны России данные о том, что 4 июля Северная Корея осуществила пуск с ракетного полигона Тончандон баллистической ракеты средней дальности.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании СБ ООН по КНДР, заявила, что Соединенные Штаты готовы поделиться с Россией разведывательной информацией с тем, чтобы доказать, что КНДР испытали именно межконтинентальную баллистическую ракету.

КНДР пригрозила США ракетным ударом

Напомним, 4 июля Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты. По информации СМИ, ракета пролетела 930 километров и упала в особой экономической зоне Японии.

Источник: korrespondent.net
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