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09. 07. 2017

Кива объявил себя лидером Социалистической партии

 
Советник министра внутренних дел Илья Кива принял решение возглавить Социалистическую партию в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
 
"Я принял решение возглавить Социалистическую партию Украины. Это одна из самых известных украинских партий с длинной партийной историей. Соответствующее решение было только принято на съезде партии.
 
Почему я делаю этот шаг? Я уверен, что именно политическими средствами можно улучшать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь трудящихся, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов, укрепить обороноспособность нашей Родины!", – написал Кива.
 
Он отметил, что "в ближайшее время СПУ вернет себе лидирующие позиции на украинском политическом поле, станет важным инструментом изменений в стране".
 
 
Интернет-издание Страна.ua опубликовало видео, на котором запечатлено, как на съезде Социалистической партии выбирают главу партии, которым стал Кива.
 
"Прошу в соответствии с моими полномочиям главы СПУ рассмотреть решения на избрание главой Киву Илью...решение принято единогласно", – заявил лидер СПУ Петр Устенко.

 
Напомним, ранее Кива предложил вернуть смертную казнь в Украине.

Источник: korrespondent.net
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