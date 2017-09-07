Кива объявил себя лидером Социалистической партии

Советник министра внутренних дел Илья Кива принял решение возглавить Социалистическую партию в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я принял решение возглавить Социалистическую партию Украины. Это одна из самых известных украинских партий с длинной партийной историей. Соответствующее решение было только принято на съезде партии.

Почему я делаю этот шаг? Я уверен, что именно политическими средствами можно улучшать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь трудящихся, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов, укрепить обороноспособность нашей Родины!", – написал Кива.

Он отметил, что "в ближайшее время СПУ вернет себе лидирующие позиции на украинском политическом поле, станет важным инструментом изменений в стране".



Интернет-издание Страна.ua опубликовало видео, на котором запечатлено, как на съезде Социалистической партии выбирают главу партии, которым стал Кива.

"Прошу в соответствии с моими полномочиям главы СПУ рассмотреть решения на избрание главой Киву Илью...решение принято единогласно", – заявил лидер СПУ Петр Устенко.





Напомним, ранее Кива предложил вернуть смертную казнь в Украине.

Источник: korrespondent.net