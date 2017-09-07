Меркель высказалась о замене Трампа его дочерью на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала присутствие Иванки Трамп на совещании по климату стран Большой двадцатки вместо своего отца, президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

По мнению Меркель, каждая страна сама решает, кто будет представлять ее на официальных встречах. Германия воспринимает Иванку Трамп "как неотъемлемую часть американской делегации".

"Известно, что она работает в Белом доме и участвует в определенных инициативах", – сказала Меркель.



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Напомним, саммит G20 в Гамбурге прошел 7-8 июля. Иванка Трамп на некоторое время заняла место отца за главным столом переговоров лидеров стран G20, когда президенту США потребовалось покинуть заседание. Во время отсутствия Трампа обсуждалась проблема занятости женщин в развивающихся странах.

Источник: korrespondent.net