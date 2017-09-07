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09. 07. 2017

США выделит более 600 миллионов долларов помощи четырем странам

 
США предоставят помощь Йемену, Сомали, Южному Судану и Нигерии на сумму свыше 630 миллионов долларов. Решение об этом было объявлено после участия президента Дональда Трампа в саммите G20 в Гамбурге, передает Радио Свобода.
 
Хотя Соединенные Штаты являются крупнейшим гуманитарным донором в мире, предложенные Трампом сокращения иностранной помощи – более чем на 30% – вызвали обеспокоенность среди лидеров стран.
 
Общая гуманитарная помощь США четырем странам, где, по оценкам ООН, более 30 миллионов человек нуждаются в срочной продовольственной помощи, в настоящее время составляет более 1,8 миллиарда долларов в этом финансовом году.

Трамп намерен увеличить финансирование армии США
 
Десятки миллионов людей в Йемене, Сомали, Южном Судане и Нигерии сталкиваются с голодом в условиях конфликтов.

Источник: korrespondent.net
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