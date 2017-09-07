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09. 07. 2017

В Гамбурге задержали почти 300 противников G20

 
С момента начала протестов в Гамбурге задержаны 288 человек, 144 из них – взяты под стражу, сообщает Welt. 
 
Полиция Гамбурга обновила данные по задержанным и арестованным демонстрантам. Так, с начала протестов против саммита G20 были задержаны 144 человека и еще 144 человека арестованы.
 
Ранее полиция сообщила, что ситуация в городе успокоилась. Протесты и беспорядки прекратились.

В Гамбурге объявили о начале операции против демонстрантов
 
Напомним, в Гамбурге 7-8 июля прошел саммит Большой двадцатки. На фоне этого события в городе начались крупные беспорядки, в ходе которых пострадали почти 200 полицейских.

Источник: korrespondent.net
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