В Гамбурге задержали почти 300 противников G20

С момента начала протестов в Гамбурге задержаны 288 человек, 144 из них – взяты под стражу, сообщает Welt.

Полиция Гамбурга обновила данные по задержанным и арестованным демонстрантам. Так, с начала протестов против саммита G20 были задержаны 144 человека и еще 144 человека арестованы.

Ранее полиция сообщила, что ситуация в городе успокоилась. Протесты и беспорядки прекратились.



В Гамбурге объявили о начале операции против демонстрантов

Напомним, в Гамбурге 7-8 июля прошел саммит Большой двадцатки. На фоне этого события в городе начались крупные беспорядки, в ходе которых пострадали почти 200 полицейских.

Источник: korrespondent.net