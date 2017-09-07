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09. 07. 2017

Горбачев сравнил переговоры Путина и Трампа со своей встречей с Рейганом


Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа напомнила ему начало переговоров по разоружению с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом, пишет Globalist.
 
"Через несколько дней после первых личных контактов мне сообщили, что американские военные корабли вошли в Черное море и приблизились к территориальным водам СССР. Меня спросили: "Что делать?". Я сразу понял, что это провокация: кто-то в Пентагоне не хотел этого диалога", – рассказал Горбачев.
 
Он также заявил, что рукопожатие между Путиным и Трампом является позитивным сигналом.
 
"Нельзя упустить эту возможность. Будет непросто, но эта встреча очень важная, она может стать отправной точкой для достижения результатов, которые сегодня кажутся недостижимыми", – отметил экс-президент СССР.
 
Горбачев и Рейган в ходе встреч в 1985-1987 годах в Женеве, Рейкъявике и Вашингтоне обсуждали вопрос сокращения ядерного вооружения. В итоге 8 декабря 1987 года был подписан Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), в результате которого под сокращение попали ракеты дальностью от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км.

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Напомним, 7 июля на полях саммита G20 состоялась первая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Во время двухчасовой встречи была достигнута договоренность о перемирии на юго-западе Сирии. Кроме того, Путин и Трамп обсудили Украину. Также поднимались вопросы вмешательства России в выборы в США.

Источник: korrespondent.net
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