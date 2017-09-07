Советник Трампа рассказал об итогах встречи лидеров США и РФ

Никаких проблем в ходе первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным в Гамбурге решено не было, речь шла о запуске диалога по сложным вопросам. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Никакие проблемы решены не были. Никто не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе этой встречи. Однако это стало началом диалога по некоторым сложным вопросам, над которым мы начинаем работать вместе", – сказал советник Трампа.



Трамп назвал встречу с Путиным потрясающей

Напомним, 7 июля на полях саммита G20 состоялась первая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Во время двухчасовой втречи была достигнута договоренность о перемирии на юго-западе Сирии. Кроме того, Путин и Трамп обсудили Украину. Также поднимались вопросы вмешательства России в выборы в США.

Источник: korrespondent.net