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09. 07. 2017

Советник Трампа рассказал об итогах встречи лидеров США и РФ

 
Никаких проблем в ходе первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным в Гамбурге решено не было, речь шла о запуске диалога по сложным вопросам. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
"Никакие проблемы решены не были. Никто не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе этой встречи. Однако это стало началом диалога по некоторым сложным вопросам, над которым мы начинаем работать вместе", – сказал советник Трампа.

Трамп назвал встречу с Путиным потрясающей
 
Напомним, 7 июля на полях саммита G20 состоялась первая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Во время двухчасовой втречи была достигнута договоренность о перемирии на юго-западе Сирии. Кроме того, Путин и Трамп обсудили Украину. Также поднимались вопросы вмешательства России в выборы в США.

Источник: korrespondent.net
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