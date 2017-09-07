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09. 07. 2017

Итоги 08.07: Взрыв дома в Киеве, итоги саммита G20

Польша решила построить забор на границе с Украиной

Польша планирует построить забор на границе с Украиной и Беларусью протяженностью 729 км в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Польши Эва Лех. Ориентировочная стоимость строительства такого забора может составить 100 млн злотых (27 млн долл.).

Трамп оценил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным как потрясающую. Об этом он заявил в субботу в Гамбурге во время встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Как известно, сама встреча длилась более 2 часов.

В Киеве взорвался и разрушился дом

В Киеве недалеко от метро Голосеевская взорвался газ в трехэтажном доме. В результате взрыва дом обрушился, в соседних зданиях разбились окна. По последним данным, в результате обрушения части дома погибли два человека. Семь человек обратились за помощью, трое из них – госпитализированы. 

Городские власти пообещали обеспечить всех пострадавших в результате взрыва дома временным жильем. Речь идет о 15 квартирах, в которых проживают 70 жителей.


 


 

Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Украине

Лидеры Германии, Франции и России Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин согласились с важностью прекращения огня на востоке Украины, согласованной в рамках Минских соглашений.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, политики согласились с необходимостью проведения очередного телефонного разговора в "нормандском" формате.

Экс-топ-менеджеры ПриватБанка покинули Украину

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка и члены его кредитного комитета покинули Украину, пишет Зеркало недели. По информации здания, еще 11 фигурантов уголовных производств, связанных с ПриватБанком, объявлены в международный розыск.

Бывший совладелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский опроверг бегство экс-топ-менеджеров банка.

Участники G20 достигли согласия по всем важным вопросам

Лидерам G20 удалось достичь единства по вопросу торговли на саммите в Гамбурге. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя итоги саммита. По ее словам, в целом странам Большой двадцатки удалось достичь результатов по всем вопросам, которые обсуждались в ходе саммита.

Путин обвинил Украину в торговле русофобией

У Украины остался лишь один товар, которым она торгует – это русофобия и тема разделения с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

"У них остался только один товар, которым они успешно торгуют – это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств", – сказал российский президент.

Источник: korrespondent.net
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