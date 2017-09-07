Лента RSS
Подписаться на ленту
09 июля 2017, воскресенье, 08:42
+20°C
Завтра +24°C
+20°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
09. 07. 2017

Генсек НАТО посетит Украину с двухдневным визитом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибудет в Украину с двухдневным визитом, в рамках которого встретится с президентом Петром Порошенко и примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина.

Заседание комиссии под председательством Порошенко будет проведено 10 июля по случаю 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

Кроме того, в ходе визита Йенс Столтенберг выступит с речью в Верховной Раде, встретится со спикером и главами парламентских фракций. Генсек НАТО проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, и откроет новое здание представительства НАТО в Украине.

Как сообщал Корреспондент.net, в день прибытия Йенса Столтенерга в Украине вступит в силу закон, восстанавливающий курс Украины на членство в НАТО. Документ на этой неделе подписал президент Порошенко.

Напомним, сегодня, 9 июля, Украину посетят генсек ООН Антониу Гутерриш и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В НАТО назвали условия для членства Украины

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.