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09. 07. 2017

В ДНР заявили о ранении главы Горловки

Глава администрации Горловки Иван Приходько госпитализирован после обстрела. Об этом сообщают СМИ сепаратистов, которые обвиняют в произошедшем украинских военных.

По их информации, инцидент произошел во второй половине субботы, 8 июля, на трассе Горловка-Донецк, неподалеку от Ясиноватой. Под огонь попала машина Приходько. Кроме него никто больше не пострадал.

"В настоящее время Иван Приходько госпитализирован, ему оказывают всю необходимую медпомощь. У него легкая контузия, состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, в пятницу, 7 июля, в центре Луганска прогремели два взрыва. Погибла капитан медицинской службы, получили ранения семь человек.

Источник: korrespondent.net
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