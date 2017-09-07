Лента RSS
Подписаться на ленту
09 июля 2017, воскресенье, 08:40
+20°C
Завтра +24°C
+20°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
09. 07. 2017

В Греции в массовой драке убили туриста из США

Американский турист Бакари Хендерсон погиб в массовой драке в Греции, передает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Убийство произошло в эту пятницу в одном из баров на острове Закинф в Ионическом море. Жертвой оказался 22-летний выпускник университета Аризоны.

Отмечается, что в баре завязалась драка между двумя группами людей. По словам главы администрации Закинфа Павлоса Колокостаса, обе группы были изрядно пьяны.

Правоохранители задержали восемь человек, среди них шесть туристов из Сербии, подданный Великобритании сербского происхождения и грек, работавший в баре.

Уже в субботу, 8 июля, над ними начался суд.

Как сообщал Корреспондент.net, также в эту пятницу в Николаевском райсовете Николаевской области утром подрались депутаты от Радикальной партии и от Блока Петра Порошенко. В результате драки у одного из народных избранников оказалась сломана рука.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.