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09. 07. 2017

В Лондоне прошел крупнейший в истории гей-парад

В Лондоне в субботу, 8 июля, прошел самый масштабный в истории города парад членов ЛГБТ-движения – Pride in London.

Шествие стартовало в 13.00 по местному времени к северу от станции метро Oxford Circus в центре города и завершилось неподалеку от садов Whitehall Gardens, выходящих на набережную Темзы.

Мероприятие было посвящено 50-летию декриминализации гомосексуальных отношений в Англии и Уэльсе.

Собравшиеся несли связки воздушных шариков в форме надписи Love, гирлянды из цветов в стиле хиппи, радужные флаги. Здание Вестминстерского дворца, в котором заседает парламент Великобритании, вечером также подсветили во все цвета радуги.

Фестиваль ЛГБТ-сообщества Pride Festival завершится сегодня, 9 июля.

Как сообщал Корреспондент.net, 18июня в Киеве состоялся Марш равенства, в котором приняли участие около 2,5 тысяч человек. По итогам этого мероприятия посол Великобритании в Украине Джудит Гофф, принявшая участие в марше, заявила, что сделан еще один шаг навстречу равенства прав в Украине.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net
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