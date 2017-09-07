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09. 07. 2017

Китай свел к нулю контакты с КНДР по военной линии

Руководитель центра международного сотрудничества по вопросам безопасности министерства обороны Китая Чжоу Бо заявил, что Пекин свел к нулю контакты с Северной Кореей по военной линии.

"В прошлом действительно у нас было много контактов и обменов. Но сейчас все контакты сведены к нулю. Думаю, это отражает общие изменения в двусторонних отношениях, причины которых известны всем", – заявил он в интервью Channel NewsAsia.

По словам Бо, Китай "проявляет солидарность с международным сообществом по вопросу о необходимости соблюдения резолюций ООН в отношении КНДР".

Он отметил, что в сейчас время ситуация на Корейском полуострове выглядит достаточно хаотично, так как со стороны КНДР регулярно производятся запуски баллистических ракет, а Южная Корея в свою очередь размещает систему ПРО THAAD на своей территории.

Однако Бо выразил надежду на то, что в конечном итоге решение всех этих проблем будут найдены.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Пекин выступил против односторонних мер в отношении КНДР. Китай считает, что вопросом введения санкций против Северной Кореи должен заниматься Совет Безопасности ООН.

Напомним, в июне Вашингтон ввел санкции против граждан России, КНДР и Китая в связи с ядерной программой Пхеньяна, а также продлил существующие санкции в отношении КНДР еще на год.

Источник: korrespondent.net
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