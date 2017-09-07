СМИ назвали подрядчика Siemens в Крыму

Российская компания Интеравтоматика, 45,7% акций которой принадлежат немецкому концерну Siemens, задействована в установке газовых турбин на ТЭС в аннексированном Крыму. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Компания, занимающаяся производством автоматизированных систем управления, применяет в своей работе микропроцессоры, "выпускаемые концерном Siemens или по его лицензии", отмечается на сайте Интеравтоматики.

В ответ на запрос агентства о том, задействована ли Интеравтоматика в работах по введению в эксплуатацию ТЭС в Крыму, сотрудники Siemens прокомментировали ситуацию. Они подтвердили занятую ранее позицию, сводящуюся к тому, что концерн стал жертвой противоправных действий партнеров из России.

"Позиция Siemens остается прежней – ни гарантийного обслуживания, ни установки, ни пусконаладки осуществляться не будет, – подчеркивается в заявлении компании. – Мы расследуем ситуацию с участием Интеравтоматики в процессе пусконаладки или в оказании других услуг. В случае, если сообщения подтвердятся, мы предпримем все необходимые шаги по пресечению этих действий в кратчайшие сроки".

В Интеравтоматике отказались от комментариев. Также хранит молчание российская компания Технопромэкспорт, для которой были произведены турбины. Reuters не удалось установить, выполнена ли доставка оборудования с ведома или согласия Siemens, а также осведомлен ли немецкий концерн о роли Интеравтоматики в проекте строительства станций.

В Siemens полагают, что, вероятнее всего, что в Крыму оказались немецкие агрегаты с "неродными" деталями, на которые не распространяется гарантия.

"Нам важно донести, что мы не игнорировали риск попадания нашей продукции в Крым, но активно этому сопротивлялись и сделали все возможное", – сказал представитель концерна в комментарии Deutsche Welle.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе стало известно, что Россия в обход санкций доставила в Крым турбины Siemens. Они будут использоваться на строящихся тепловых электростанций.

Источник: korrespondent.net