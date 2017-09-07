Тиллерсон прилетел с визитом в Киев

Сегодня утром в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает 112 Украина.

"10 минут назад прилетел государственный секретарь США. Это его первый визит в Украину. Сегодня, как анонсировалось в Администрации президента, он встретится с президентом Порошенко. Встреча состоится примерно в 13:00 часов. Также вместе с государственным секретарем прибыл в Украину и недавно назначенный спецпредставитель Департамента США по Украине. Это Курт Волкер. Он здесь также вместе с делегацией – рассказал корреспондент телеканала.

Отмечается, что переговоры будут идти "о территориальной целостности Украины, а также о ходе реформ, в частности экономических, политических и реформы в военной сферах".

Как сообщал Корреспондент.net, визит Тиллерсона в Киев будет очень коротким – буквально два-три часа. После переговоров с Порошенко глава Госдепа отправится в Турцию. Он будет на протяжении двух дней вести переговоры с властями этой страны.

Источник: korrespondent.net