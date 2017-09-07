Лента RSS
Подписаться на ленту
09 июля 2017, воскресенье, 11:43
+20°C
Завтра +24°C
+20°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
09. 07. 2017

В Британии трансгендер впервые родил ребенка

В Великобритании первый беременный мужчина – трансгендер Хайден Кросс – родил ребенка. После родов он и его дочь чувствуют себя хорошо. Девочка получила имя Тринити-Лей Луиза Кросс, пишет Daily Mail.

Отмечается, что сам Хайден Кросс родился девочкой по имени Пейдж, но со временем решил стать мужчиной. Он прошел курс гормональных инъекций и сделал операцию по смене пола.

Однако через некоторое время трансгендер решил завести ребенка. С помощью спермы донора Хайден Кросс забеременел и успешно родил.

Такой случай стал первым в истории Великобритании.

Как сообщал Корреспондент.net, в США трансгендер родил ребенка через 10 лет после смены пола. Мужчина мог забеременеть, когда сделал шестинедельный перерыв в приеме мужских гормонов.

В Лондоне прошел крупнейший в истории гей-парад

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.