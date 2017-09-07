Лента RSS
Подписаться на ленту
09 июля 2017, воскресенье, 13:13
+19°C
Завтра +24°C
+19°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
09. 07. 2017

В России умер блогер Антон Носик

Популярный российский блогер и медиа-менеджер Антон Носик скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщил в своем член совета директоров Ведомостей Демьян Кудрявцев.

"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас – не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", – написал он в Twitter.

Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено.

— Демьян Кудрявцев (@kudriavtsev) 9 июля 2017 г.

По информации радиостанции Эхо Москвы, причиной смерти Носика стал сердечный приступ.

Антон Носик – был популярным блогером в Рунете, ежемесячная аудитория его ЖЖ превышала миллион человек. Он также был основателем сразу нескольких российских интернет-СМИ, в том числе Gazeta.ru, Lenta.ru, Newsru.com и bfm.ru.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2016 года суд признал Антона Носика виновным в экстремизме в связи с публикацией записи в LiveJournal под заголовком "Стереть Сирию с лица земли". Блогер был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей, в то время как гособвинение требовало два года заключения в колонии общего режима.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.