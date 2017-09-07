В России умер блогер Антон Носик

Популярный российский блогер и медиа-менеджер Антон Носик скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщил в своем член совета директоров Ведомостей Демьян Кудрявцев.

"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас – не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", – написал он в Twitter.

Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено. — Демьян Кудрявцев (@kudriavtsev) 9 июля 2017 г.

По информации радиостанции Эхо Москвы, причиной смерти Носика стал сердечный приступ.

Антон Носик – был популярным блогером в Рунете, ежемесячная аудитория его ЖЖ превышала миллион человек. Он также был основателем сразу нескольких российских интернет-СМИ, в том числе Gazeta.ru, Lenta.ru, Newsru.com и bfm.ru.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2016 года суд признал Антона Носика виновным в экстремизме в связи с публикацией записи в LiveJournal под заголовком "Стереть Сирию с лица земли". Блогер был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей, в то время как гособвинение требовало два года заключения в колонии общего режима.

Источник: korrespondent.net