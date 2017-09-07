Гройсман назвал Россию причиной проблем Украины

Гуманитарные проблемы Украины вызваны агрессивными действиями России. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"У нас достаточно высокий уровень нашего взаимодействия в гуманитарных вопросах, мы высоко ценим гуманитарную помощь. Возможно, нам необходимо затронуть вопрос того, как увеличить размеры этой помощи или внедрить новые механизмы решения возникающих у нас проблем, которые у нас возникают", – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что имеющиеся в Украине гуманитарные проблемы вызваны неуважением РФ к международному праву и ее агрессией.

"Мы с вами решаем гуманитарные проблемы именно потому, что Россия решила соблюдать никакие правила, не уважать суверенитет и развязать войну против демократического мира, в частности, против Украины", – отметил Гройсман.

Премьер напомнил, что из-за агрессии РФ 1,7 млн жителей Украины стали вынужденными переселенцами.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Норвежском комитете по беженцам (NRC) подсчитали, что из-за вооруженного конфликта в Украине за прошлый год свои дома покинули 109 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net